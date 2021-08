Meteo, arriva "Lucifero": settimana torrida fino a 47-48 C al Sud e su Sicilia e Sardegna (Di lunedì 9 agosto 2021) . L’anticiclone subtropicale africano Lucifero si sta espandendo con sempre maggiore forza dalle sue terre natie... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 9 agosto 2021) . L’anticiclone subtropicale africanosi sta espandendo con sempre maggiore forza dalle sue terre natie...

Ultime Notizie dalla rete : Meteo arriva Adesso arriva Lucifero : dove si toccano i 48 gradi Sta arrivando Lucifero , l'anticiclone subtropicale africano che si sta espandendo sempre più per raggiungere a breve l'Italia. Quella iniziata oggi, lunedì 9 agosto, secondo gli esperti di Meteo.it sarà la settimana più calda dell'estate 2021, con temperature che al Sud potranno raggiungere anche i 47 - 48 gradi. Questo periodo eccezionale sarà da ricordare sia per le temperature ...

Honor Band 6: La Recensione ... vediamo come si comporta nella nostra recensione! HONOR BAND 6: Unboxing Honor Band 6 arriva in ... stress e meteo. SOFTWARE & HARDWARE Il software è proprietario Honor, con tutte le funzioni che ci si ...

