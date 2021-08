Maxi concorso Formez, tra i vincitori c’è la figlia dell’assessore Eva Avossa (Di lunedì 9 agosto 2021) di Erika Noschese C’è anche la figlia dell’assessore Eva Avossa tra i vincitori del Maxi concorso Formez indetto dalla Regione Campania per colmare la carenza di personale nella pubblica amministrazione. Da vicesindaco, l’Avossa – da sempre fedelissima del presidente di Palazzo Santa Lucia, Vincenzo De Luca – si è ritrovata in Parlamento, alla Camera dei Deputati dopo le dimissioni di Marco Minniti, esponente dem. Così, giunta a Montecitorio, ha lasciato l’ambito posto da vicesindaco per tenere con sé solo la delega all’Istruzione, dividendosi tra Roma e ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 9 agosto 2021) di Erika Noschese C’è anche laEvatra idelindetto dalla Regione Campania per colmare la carenza di personale nella pubblica amministrazione. Da vicesindaco, l’– da sempre fedelissima del presidente di Palazzo Santa Lucia, Vincenzo De Luca – si è ritrovata in Parlamento, alla Camera dei Deputati dopo le dimissioni di Marco Minniti, esponente dem. Così, giunta a Montecitorio, ha lasciato l’ambito posto da vicesindaco per tenere con sé solo la delega all’Istruzione, dividendosi tra Roma e ...

