Lautaro, l’Inter non cede alle richieste del Tottenham (Di lunedì 9 agosto 2021) Il Tottenham ha messo sul tavolo una maxi offerta per Lautaro Martinez ma la risposta dell’Inter è stata chiarissima L’indiscrezione rilanciata dal Times sul possibile approdo di Lautaro Martinez al Tottenham ha fatto tremare i polsi a tutti i tifosi dell’Inter. Ma – come spiega Il Corriere dello Sport – la dirigenza nerazzurra ha rifiutato la proposta ufficiale degli Spurs in pieno accordo con l’attaccante argentino, che vuole restare a Milano nonostante la partenza dell’amico Big Rom. Caso chiuso definitivamente? Vedremo perché da Londra, dove lavora l’ex amico di Marotta, il dt del ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 9 agosto 2021) Ilha messo sul tavolo una maxi offerta perMartinez ma la risposta delè stata chiarissima L’indiscrezione rilanciata dal Times sul possibile approdo diMartinez alha fatto tremare i polsi a tutti i tifosi del. Ma – come spiega Il Corriere dello Sport – la dirigenza nerazzurra ha rifiutato la proposta ufficiale degli Spurs in pieno accordo con l’attaccante argentino, che vuole restare a Milano nonostante la partenza dell’amico Big Rom. Caso chiuso definitivamente? Vedremo perché da Londra, dove lavora l’ex amico di Marotta, il dt del ...

Advertising

Glongari : #Lautaro la posizione dell’#Inter AD OGGI è quella di ritenere l’attaccante incedibile nonostante i tentativi dei t… - capuanogio : Secondo il #Times il #Tottenham avrebbe raggiunto un accordo con l’#Inter per l’acquisto di Lautaro #Martinez valut… - carlolaudisa : Il @SpursOfficial si fa avanti per #Lautaro con una proposta da 70 milioni. Ma l'@inter considera chiuso il mercato… - tancredipalmeri : RT @tancredipalmeri: Lautaro non vuole il Tottenham, l’Inter che farà? Dzeko sì, ma soprattutto Correa più di Zapata: come mai? Questione… - Yuro_23 : RT @Corriere: Altra mazzata per l'Inter -