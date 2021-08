Il calcio d’agosto va preso come tale, ma l’Atalanta interverrà sul mercato (soprattutto in entrata) (Di lunedì 9 agosto 2021) come definire il calcio d’agosto? La risposta è semplice: tutto o niente. Puoi riscontrare un periodo estivo negativo e fare un campionato da urlo, così come puoi fare tre mesi eccellenti e non rispettare gli standard ambiziosi del club. Nonostante ciò, non toglie che all’Atalanta manchi sicuramente qualcosa. La forma? Quella è normale averla inferiore L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Sassuolo-Atalanta, probabili formazioni e info streaming e diretta tv Atalanta, senti Luca Percassi: “Non vogliamo deludere le ... Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 9 agosto 2021)definire il? La risposta è semplice: tutto o niente. Puoi riscontrare un periodo estivo negativo e fare un campionato da urlo, cosìpuoi fare tre mesi eccellenti e non rispettare gli standard ambiziosi del club. Nonostante ciò, non toglie che almanchi sicuramente qualcosa. La forma? Quella è normale averla inferiore L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Sassuolo-Atalanta, probabili formazioni e info streaming e diretta tv Atalanta, senti Luca Percassi: “Non vogliamo deludere le ...

