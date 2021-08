Dal pieno all’ombrellone:?tutti i rincari dell’estate 2021 (Di lunedì 9 agosto 2021) L’analisi del Codacons:?quest’anno una vacanza di 10 giorni costerà in media l’11% in più rispetto al 2020. Spesa pro capite in aumento di 98 euro Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 9 agosto 2021) L’analisi del Codacons:?quest’anno una vacanza di 10 giorni costerà in media l’11% in più rispetto al 2020. Spesa pro capite in aumento di 98 euro

Advertising

teatrolafenice : ?? Un estratto dal 'Vivace' del Concerto Grosso Op. 6 n. 4 di Arcangelo Corelli, nato oggi nel 1653 in pieno Barocco… - GiganteGentileG : RT @LaSkilly: Copio e incollo dal post di un medico, in 10 punti Comunicazione di servizio. Con l'apertura delle vaccinazioni in pieno A… - Carmezaragozad1 : RT @LaSkilly: Copio e incollo dal post di un medico, in 10 punti Comunicazione di servizio. Con l'apertura delle vaccinazioni in pieno A… - chicchi57429882 : RT @LaSkilly: Copio e incollo dal post di un medico, in 10 punti Comunicazione di servizio. Con l'apertura delle vaccinazioni in pieno A… - MargheritaZeta : RT @LaSkilly: Copio e incollo dal post di un medico, in 10 punti Comunicazione di servizio. Con l'apertura delle vaccinazioni in pieno A… -