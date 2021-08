Africa, impennata di vittime da Covid e campagna vaccinale a rilento. M5s a Draghi: “Intervenire per evitare corsa dei prezzi delle dosi di Pfizer e Moderna” (Di lunedì 9 agosto 2021) Mentre nell’Unione Europea e negli Stati Uniti ci avviamo a organizzare la nostra vita in base al green pass, in Africa – dove sono state somministrate in totale solo 65 milioni di dosi (al 28 luglio) su una popolazione di 1,4 miliardi di persone – si registrano impennate nelle morti da Covid-19. Nell’ultimo mese l’Oms (Organizzazione Mondiale della Salute) ha registrato un aumento del 43% dei decessi nel continente Africano (6273 nella settimana conclusa il 11 Luglio 2021 rispetto ai 4384 della precedente). Un dato preoccupante per tutti, perché la popolazione di Europa e Stati Uniti pur se immunizzata, non può sentirsi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 9 agosto 2021) Mentre nell’Unione Europea e negli Stati Uniti ci avviamo a organizzare la nostra vita in base al green pass, in– dove sono state somministrate in totale solo 65 milioni di(al 28 luglio) su una popolazione di 1,4 miliardi di persone – si registrano impennate nelle morti da-19. Nell’ultimo mese l’Oms (Organizzazione Mondiale della Salute) ha registrato un aumento del 43% dei decessi nel continenteno (6273 nella settimana conclusa il 11 Luglio 2021 rispetto ai 4384 della precedente). Un dato preoccupante per tutti, perché la popolazione di Europa e Stati Uniti pur se immunizzata, non può sentirsi ...

Advertising

fattoquotidiano : Africa, impennata di vittime da Covid e campagna vaccinale a rilento. M5s a Draghi: “Intervenire per evitare corsa… - Marilenapas : RT @Corriere: Impennata del Covid in Africa: +89% di morti nell’ultimo mese - GrandeFenice : RT @serenel14278447: Impennata di casi in Africa: +89% di morti in un mese. A New York pass per palestre e ristoranti. Corriere della sera - serenel14278447 : Impennata di casi in Africa: +89% di morti in un mese. A New York pass per palestre e ristoranti. Corriere della sera - TribvnvsPlebis : @lucianoghelfi Sì, ok, e per gli sbarchi continui? Leggo (sul Corriere) di una impennata di casi Covid in Africa. -