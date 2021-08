Pentathlon, allenatrice tedesca picchia un cavallo che non salta: squalificata dai Giochi (Di domenica 8 agosto 2021) L'allenatrice tedesca di Pentathlon moderno, ha picchiato il cavallo Saint Boy che si era rifiutato di saltare gli ostacoli. Il suo gesto le è costato la squalifica alle Olimpiadi. Tokyo 2020: tira un pugno a un cavallo, allenatrice tedesca squalificata Kim Raisner, allenatrice tedesca di Pentathlon moderno, è stata ripresa mentre picchia il cavallo che non salta durante la prova di equitazione ed invita persino la sua ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 8 agosto 2021) L'dimoderno, hato ilSaint Boy che si era rifiutato dire gli ostacoli. Il suo gesto le è costato la squalifica alle Olimpiadi. Tokyo 2020: tira un pugno a unKim Raisner,dimoderno, è stata ripresa mentreilche nondurante la prova di equitazione ed invita persino la sua ...

