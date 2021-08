Napoli-Ascoli, striscione: Oggi non è una semplice passeggiata… (Di domenica 8 agosto 2021) Pochi i tifosi presenti Oggi sugli spalti dello stadio Patini di Castel di Sangro per l’amichevole del Napoli contro l’Ascoli. Pochi ma non per questo meno agguerriti tanto da aver appeso uno striscione firmato Liberi di tifare! Curva B che ricorda ai calciatori Oggi non è una semplice passeggiata…pretendiamo rispetto per la nostra assenza in gradinata Questo a seguito dell’incontro avvenuto questa mattina, come riporta la Gazzetta, tra una delegazione di ultras e Spalletti, Koulibaly e Insigne nell’albergo di Rivisondoli dove la squadra è in ritiro, per parlare di ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 8 agosto 2021) Pochi i tifosi presentisugli spalti dello stadio Patini di Castel di Sangro per l’amichevole delcontro l’. Pochi ma non per questo meno agguerriti tanto da aver appeso unofirmato Liberi di tifare! Curva B che ricorda ai calciatorinon è unapretendiamo rispetto per la nostra assenza in gradinata Questo a seguito dell’incontro avvenuto questa mattina, come riporta la Gazzetta, tra una delegazione di ultras e Spalletti, Koulibaly e Insigne nell’albergo di Rivisondoli dove la squadra è in ritiro, per parlare di ...

Advertising

sscnapoli : ?? #NapoliAscoli sarà trasmessa in diretta esclusiva su Canale 8 #Abruzzo21 ? ?? #ForzaNapoliSempre - sscnapoli : ?? Domenica 8 agosto alle 17:30 Napoli-Ascoli. ?? Biglietti in vendita dalle 17:00 ?? - MondoNapoli : LIVE - Il Napoli controlla il match ma si addormenta in difesa: arriva il pareggio dell'Ascoli! -… - napolista : Il gruppo 'Liberi di tifare' della Curva B ha voluto ricordare così ai calciatori del Napoli che pretendono rispett… - scoutfinche : Napoli-Ascoli partitone. -