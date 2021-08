MotoGP su TV8, GP Stiria 2021: orari, programma in chiaro, diretta e differita gara (Di domenica 8 agosto 2021) Oggi, domenica 8 agosto, è il giorno del Gran Premio di Stiria, decimo atto del Motomondiale 2021. I piloti si sfideranno sul circuito di Spielberg, edificato sulle colline austriache e di proprietà della Red Bull. Sarà, quindi, la prima di due gare di casa per la Ktm, che ha sede proprio in Austria. Non va inoltre dimenticato come si correrà su questo tracciato per due weekend di fila, in quanto è stato programmato un double header per tamponare la cancellazione del GP di Finlandia. In MotoGP tutto ruota attorno a Fabio Quartararo, ormai in fuga nella classifica iridata, e la Ducati, che con tre centauri prova a riaprire ... Leggi su oasport (Di domenica 8 agosto 2021) Oggi, domenica 8 agosto, è il giorno del Gran Premio di, decimo atto del Motomondiale. I piloti si sfideranno sul circuito di Spielberg, edificato sulle colline austriache e di proprietà della Red Bull. Sarà, quindi, la prima di due gare di casa per la Ktm, che ha sede proprio in Austria. Non va inoltre dimenticato come si correrà su questo tracciato per due weekend di fila, in quanto è statoto un double header per tamponare la cancellazione del GP di Finlandia. Intutto ruota attorno a Fabio Quartararo, ormai in fuga nella classifica iridata, e la Ducati, che con tre centauri prova a riaprire ...

