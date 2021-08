Messi: “Psg? Non ho ancora accordi con altri club. Questo è il mio momento più difficile” LIVE (Di domenica 8 agosto 2021) Lionel Messi non sarà più un giocatore del Barcellona. Dopo aver ascoltato la verità di Joan Laporta, presidente del club catalano, adesso è il turno del campione argentino, che ha risposto per l’ultima volta ai giornalisti dall’Auditori Camp Nou. Presenti in sala anche diversi ex compagni, come Piqué, Xavi e Puyol. Messi è scoppiato in lacrime prima ancora di cominciare a parlare, con la moglie Antonella Rocuzzo che gli ha passato dei fazzoletti per asciugarsi il viso. Buongiorno a tutti, non so se nemmeno se riuscirò a parlare. Ho sempre cercato di comportarmi con umiltà, rispetto e l’ho fatto con tutti in questa casa. ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 8 agosto 2021) Lionelnon sarà più un giocatore del Barcellona. Dopo aver ascoltato la verità di Joan Laporta, presidente delcatalano, adesso è il turno del campione argentino, che ha risposto per l’ultima volta ai giornalisti dall’Auditori Camp Nou. Presenti in sala anche diversi ex compagni, come Piqué, Xavi e Puyol.è scoppiato in lacrime primadi cominciare a parlare, con la moglie Antonella Rocuzzo che gli ha passato dei fazzoletti per asciugarsi il viso. Buongiorno a tutti, non so se nemmeno se riuscirò a parlare. Ho sempre cercato di comportarmi con umiltà, rispetto e l’ho fatto con tutti in questa casa. ...

