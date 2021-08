Messi, il pianto prima dell'addio alla Barca (Di domenica 8 agosto 2021) Il giorno dell'addio di Messi al Barcellona è arrivato, prima della conferenza stampa la Pulce è scoppiato in lacrime Leggi su video.gazzetta (Di domenica 8 agosto 2021) Il giornodial Barcellona è arrivato,a conferenza stampa la Pulce è scoppiato in lacrime

Advertising

CB_Ignoranza : Anno zero. C’è chi ha pianto e chi mente. ?????? #Messi #Barcelona #Barcellona - marattin : Ho appena letto un giornalista affermare che siccome Messi - protagonista di un passaggio per centinaia di milioni… - Andre_Medda : È entrato in lacrime, ha pianto dentro (e fuori) durante tutta la conferenza. Date a #Messi un'ultima partita al Ca… - ArcturusMax : RT @marattin: Ho appena letto un giornalista affermare che siccome Messi - protagonista di un passaggio per centinaia di milioni da un mega… - danieledv79 : RT @marattin: Ho appena letto un giornalista affermare che siccome Messi - protagonista di un passaggio per centinaia di milioni da un mega… -