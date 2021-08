Magrini Aifa | Vaccini? Probabile una dose all’anno A settembre 70% di vaccinati

(Di domenica 8 agosto 2021) “Il 30si chiude la campagna vaccinale di massa. Obiettivo centrato, raggiungeremo oltre il 70% della popolazione. Un grande risultato”. Asottolinearlo è Nicola, direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco (), in un’intervista al Corriere della Sera. Alla domanda se la convivenza col virus renderà necessari richiami della vaccinazione e ogni quanto tempo,risponde: “Verosimilmente ogni anno, ma sarà una decisione collegiale da prendere nei prossimi mesi” ... “Parlare in modo generico di terzaè un messaggio che confonde. Un richiamo anticipato non sarà per ...

Advertising

Corriere : Magrini: «Il 70% di vaccinati a settembre sarà realtà. Probabile un richiamo ogni anno» - Corriere : Magrini: «Il 70% di vaccinati a settembre sarà realtà. Probabile un richiamo ogni a... - Agenzia_Italia : Magrini (Aifa), faremo un richiamo anti Covid all'anno - maespo69 : RT @globalistIT: - TechCorsair : RT @globalistIT: -

Ultime Notizie dalla rete : Magrini Aifa

Dopo un anno di intenso lavoro, Nicola, direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco () può concedersi una pausa. Ultimo giorno in ufficio, via del Tritone, sesto piano, molta ...Continuiamo a puntare sui vaccini", le parole del direttore dell'Nicolaal Corriere della Sera . Sempre in riferimento a Israele, secondola scelta di somministrare la terza dose ...Il direttore generale dell'Aifa: "Con il virus "dovremo convivere a lungo. Un richiamo anticipato non sarà per tutti, solo per gli immunodepressi" ...ROMA (ITALPRESS) – “Il 30 settembre si chiude la campagna vaccinale di massa. Obiettivo centrato, raggiungeremo oltre il 70% della popolazione. Un grande risultato”. Lo dice in un’intervista al Corrie ...