LIVE Sinner-McDonald 3-2, Finale ATP Washington in DIRETTA: scambio di break nel primo set (Di domenica 8 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Diritto lungo dell’americano che continua a spingere a tutta. 4-2 break Sinner! L’azzurro strappa il servizio a zero e torna avanti. 0-40 TRE CHANCE DI break Sinner! L’italiano prova il diritto diagonale: deviazione alta di volée dell’americano. 0-30 PASSANTE DI DIRITTO DIAGONALE DI Sinner! 0-15 Sinner sale in cattedra con il diritto diagonale! 3-2 break McDonald! Lo statunitense trova il controbreak con un altro diritto lungolinea vincente. 40-AD Continua a ... Leggi su oasport (Di domenica 8 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Diritto lungo dell’americano che continua a spingere a tutta. 4-2! L’azzurro strappa il servizio a zero e torna avanti. 0-40 TRE CHANCE DI! L’italiano prova il diritto diagonale: deviazione alta di volée dell’americano. 0-30 PASSANTE DI DIRITTO DIAGONALE DI! 0-15sale in cattedra con il diritto diagonale! 3-2! Lo statunitense trova il controcon un altro diritto lungolinea vincente. 40-AD Continua a ...

