Lazio, rinforzo per Sarri in arrivo (Di domenica 8 agosto 2021) Secondo Fantacalcio.it e LaLaziosiamonoi, la Lazio sarebbe vicinissima a chiudere l’acquisto di Filip Kostic. L’esterno serbo, attualmente di propriertà dell‘Eintracht Francoforte, sembrerebbe essere il profilo ideale per il gioco di Maurizio Sarri. La formula scelta è quella del prestito con obbligo di riscatto a circa 15 milioni di euro. Sicuramente un esborso economico importante di Lotito, ma prima di poter concludere la trattativa c’è il bisogno da parte della società di liberare uno slot per gli extracomunitari. Il principale indiziato secondo Fantacalcio.it è il giovane Kamenovic, sebbene il suo agente smentisca ... Leggi su rompipallone (Di domenica 8 agosto 2021) Secondo Fantacalcio.it e Lasiamonoi, lasarebbe vicinissima a chiudere l’acquisto di Filip Kostic. L’esterno serbo, attualmente di propriertà dell‘Eintracht Francoforte, sembrerebbe essere il profilo ideale per il gioco di Maurizio. La formula scelta è quella del prestito con obbligo di riscatto a circa 15 milioni di euro. Sicuramente un esborso economico importante di Lotito, ma prima di poter concludere la trattativa c’è il bisogno da parte della società di liberare uno slot per gli extracomunitari. Il principale indiziato secondo Fantacalcio.it è il giovane Kamenovic, sebbene il suo agente smentisca ...

Lazialita1985 : ?? Giochiamo un po' ?????Potendo scegliere tra #Messi come rinforzo per la prossima stagione e lo #StadioFlaminio co… - SSLazioOrg : RT @SSLazioOrg: Ancora un rinforzo per la @LazioRugby1927 , da lunedi' in ritiro al Terminillo: da Biella ecco i muscoli di Careri, nuovo p… - SSLazioOrg : Ancora un rinforzo per la @LazioRugby1927 , da lunedi' in ritiro al Terminillo: da Biella ecco i muscoli di Careri,… - NotiziarioC : Molfetta, arrivo dal Lazio il nuovo rinforzo per il centrocampo - nuovaradio603 : Arrivate a #Pescara le colonne mobili dei Vigili del Fuoco del Lazio e della Toscana in rinforzo ai colleghi dei ch…

Ultime Notizie dalla rete : Lazio rinforzo Calciomercato Inter, fatta per colpo in attacco! - Si attende l'ufficialità ... Beppe Marotta vuole subito regalare a Simone Inzaghi un rinforzo gradito per il reaprto offensivo. Così, nelle ultime ore avrebbe dato un'accelerata decisiva alla trattativa con la Lazio. Correa, ...

Inter, presunto accordo totale con Zapata: ci sarebbe l'intesa anche con l'Atalanta ... anche Dzeko nel mirino Duvan Zapata non dovrebbe essere l'unico rinforzo dell'Inter in attacco ... e nelle ultime ore si sarebbe raffreddata la pista che porterebbe a Joaquin Correa , con la Lazio che ...

Mercato Lazio, arrivano conferme sul futuro di Rugani Cittaceleste.it Dzeko verso l'Inter, ma non solo. Da Correa alle altre ipotesi Infine, l’ipotesi più improbabile porterebbe i nerazzurri ad acquistare tutti e tre gli attaccanti Il primo rinforzo per Simone Inzaghi potrebbe essere Edin Dzeko, che sembrava destinato a rimanere al ...

Pedullà: «Lazio, Correa in standby. Bloccate due situazioni in entrata» Correa in standby, Tare ha bloccato due soluzioni in entrata. Lazio, serve una cessione prima di ferragosto. Ha bloccato due situazioni in entrata» Correa resta in stand-by, la Lazio deve trovare solu ...

