Incendi | presidente parco Aspromonte | ‘fuoco si avvicina a Faggeta patrimonio Unesco’

"Siamo sul luogo dell'incendio assieme ai numerosi volontari di San Luca, amici del parco, unitamente ai Carabinieri del nucleo biodiversità che gestisce la Riserva di Valle Infernale. Il fuoco si avvicina pericolosamente alla Faggeta, patrimonio Unesco. Servono urgentemente mezzi aerei ed i migliori operatori da terra, la situazione è veramente difficile". Lo scrive su Facebook Leo Autelitano, presidente del parco dell'Aspromonte (Epna), devastato dalle fiamme degli incendi che si stanno abbattendo sulla Calabria.

