Giuntoli sta per portare a termine un'altra operazione in uscita (Di domenica 8 agosto 2021) Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Gianluca Gaetano è molto vicino a vestire, nuovamente dopo il prestito della scorsa stagione, la maglia della Cremonese. Il Napoli è disposto a cederlo in prestito, e Simone Giacchetta, ds della Cremonese, è pronto a riabbracciare il giovane talento classe 2000. Bisognerà prima rinnovare il contratto in scadenza, poi sarà possibile cedere in prestito Gaetano, autore di sette gol nella passata stagione. Leggi su spazionapoli (Di domenica 8 agosto 2021) Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Gianluca Gaetano è molto vicino a vestire, nuovamente dopo il prestito della scorsa stagione, la maglia della Cremonese. Il Napoli è disposto a cederlo in prestito, e Simone Giacchetta, ds della Cremonese, è pronto a riabbracciare il giovane talento classe 2000. Bisognerà prima rinnovare il contratto in scadenza, poi sarà possibile cedere in prestito Gaetano, autore di sette gol nella passata stagione.

