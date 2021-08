GF Vip | nuovo colpo di scena | “Programma da cancellare”

(Di domenica 8 agosto 2021) A settembre partirà la sesta edizione del GF Vip. Il reality si è confermato un gran successo, ma non tutti la pensano così: arriva una denuncia inaspettata. Manca pochissimo alla nuova edizione del GF Vip, la sesta da quando è stato ideato il. Infatti i telespettatori già non vedono l’ora di assistere alle vicende L'articolo proviene da Inews.it.

VanityFairIt : Sotto l'ombrellone dell'estate 2021 è tempo anche di amori. Ecco tutte le coppie vip da tenere d'occhio, tra ritorn… - infoitcultura : Dalle principesse etiopi al palermitano Totò Schillaci, tutto sul nuovo cast del GF Vip - GDS_it : Da tre #principesse etiopi al palermitano #TotòSchillaci, le indiscrezioni sul nuovo #cast del #GFVip…

Nel frattempo il pubblico non sembra stancarsi del GF, anche se una voce si è levata sulle pagine diTv , ovvero uno spettatore stanco di vedere un programma del genere ancora in onda:Ad esempio una lettrice del settimanaleha scritto alla rubrica tenuta da Maurizio Costanzo ...per lui comincerà una nuova carriera tv in Italia? Dovremmo smetterla di dare spazio ai mezzi...A settembre partirà la sesta edizione del GF Vip. Il reality si è confermato un gran successo, ma non tutti la pensano così: arriva una denuncia inaspettata ...Il Grande Fratello Vip sta per arrivare. Alfonso Signorini aveva dato un indizio sul primo promo ed ecco finalmente il VIDEO ufficiale.