De Laurentiis sorprende i tifosi | la novità che alleggerisce le tasche

Advertising

infoitsport : Napoli, De Laurentiis minaccia un ex giocatore: la richiesta del presidente sorprende -

Ultime Notizie dalla rete : Laurentiis sorprende

SerieANews

Mi, però, perché c'è stato un anno e mezzo di silenzio... Perché adesso? Lo ribadisco: resta un'azione legittima per Aurelio De, per quanto inaspettata'. MULTE NAPOLI:... alla luce delle parole in conferenza stampa di Luciano Spalletti ,poco: è proprio il ... Il resto dovranno farlo le due società e a quanto pare quella di Aurelio Dele sue mosse le ...Calciomercato Napoli: per la fascia sinistra piace Pervis Estupinan del Villarreal. L'ecuadoregno potrebbe arrivare in prestito con diritto od obbligo di ...Ecco quanto delle sue parole è stato evidenziato dalla nostra redazione:. 'Il Napoli può prendere in prestito un giocatore negli ultimi giorni di mercato, un terzino o un mediano. magari un nome che n ...