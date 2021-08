Dal panace all’ailanto | tutte le piante ‘aliene’ dell’Ue

(Di domenica 8 agosto 2021) C’è il, un’ombrellifera gigante del Caucaso, che con la sua linfa fototossica provoca estese ustioni alla pelle, con l’aiuto della luce solare. C’è l’ailanto, un albero alto trenta metri originario della Cina, che in Italia si trova a meraviglia e con le sue radici devasta il patrimonio artistico e architettonico. C’è lo stracciabraghe dell’Asia, un’erba rampicante spinosa dal nome più che indicativo. Non manca la peste d’acqua, una pianta idrofila che ingolfa laghi, canali e fiumi. Sono solo alcune delle 36 specie vegetali invasive aliene monitorate a livello Ue dall’Easin (European Alien Species Information Network). Leinvasive alloctone ...

La panace di Mantegazza è una specie importata dal Caucaso alla fine del XIX secolo. Veniva utilizzata per abbellire i giardini privati proprio per gli appariscenti fiori bianchi dall'elevato valore ...Un elemento che preoccupa è l'elevata invasività della panace di Mantegazza. La dispersione dei suoi semi avviene sia a breve distanza e sia a lunga distanza . Nel primo caso perché trasportati...

OVARO Occhi puntati in Alto Friuli sulla Panace di Mantegazza una pianta caucasica invasiva e pericolosa: il contatto con la sua linfa, fuoriuscita da foglie e rami danneggiati, può creare estese usti ...