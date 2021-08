Calciomercato Fiorentina, no a Sensi nell’affare Vlahovic (Di domenica 8 agosto 2021) Calciomercato Fiorentina, secco no dei viola alla proposta dell’Inter per arrivare all’attaccante serbo: i dettagli L’Inter ha individuato in Dusan Vlahovic uno dei possibili sostituti di Romelu Lukaku. Secondo la Gazzetta dello Sport, i nerazzurri avrebbero provato ad inserire nell’affare per il serbo il cartellino di Stefano Sensi, ricevendo come risposta un secco no dalla Fiorentina. Per il giovane bomber serviranno almeno una sessantina di milioni, cifra che al momento i nerazzurri non possono permettersi di spendere. Sulle tracce del ragazzo anche il Tottenham, nel caso in cui ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 8 agosto 2021), secco no dei viola alla proposta dell’Inter per arrivare all’attaccante serbo: i dettagli L’Inter ha individuato in Dusanuno dei possibili sostituti di Romelu Lukaku. Secondo la Gazzetta dello Sport, i nerazzurri avrebbero provato ad inserireper il serbo il cartellino di Stefano, ricevendo come risposta un secco no dalla. Per il giovane bomber serviranno almeno una sessantina di milioni, cifra che al momento i nerazzurri non possono permettersi di spendere. Sulle tracce del ragazzo anche il Tottenham, nel caso in cui ...

Advertising

DiMarzio : Il procuratore di #Vlahovic al Franchi per @acffiorentina - @elespanyol . Incontrerà la società della #Fiorentina p… - DiMarzio : #Calciomercato | #Fiorentina, incontro con #Ramadani per definire la doppia operazione #Nastasic e #Milenkovic - DiMarzio : Distanza tra @WestHam e @acffiorentina: il punto su #Milenkovic - LuigiBevilacq17 : RT @Pistogolblasta2: A quelli che 'Perché l'#Inter non può comprare #Vlahovic dalla #Fiorentina con la stessa formula con cui la #Juve ha p… - _damefutbol : L’#Empoli per l’attacco valuta fortemente #Pinamonti dell’#Inter e anche #Kouame della #Fiorentina. #calciomercato -