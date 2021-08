Bonaccini: “Avrei proposto obbligo vaccinale per i docenti, non voglio più la scuola in Dad (Di domenica 8 agosto 2021) "Io voglio la scuola in presenza e il virus lo fermiamo solo con i vaccini. Avevo addirittura proposto l'obbligo vaccinale, come per i medici, pur di non tornare alla Dad. Registro che la stragrande maggioranza degli insegnanti ha fatto il vaccino e di questo li ringrazio, sia come presidente che come padre". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 8 agosto 2021) "Iolain presenza e il virus lo fermiamo solo con i vaccini. Avevo addirittural', come per i medici, pur di non tornare alla Dad. Registro che la stragrande maggioranza degli insegnanti ha fatto il vaccino e di questo li ringrazio, sia come presidente che come padre". L'articolo .

