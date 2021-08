Un cambio di stagione nella giustizia (Di sabato 7 agosto 2021) Si è aperto uno spiraglio per salvare la magistratura dai suoi demoni e dai suoi partiti. La candidatura di Palamara, e i referendum, sono il cambio di stagione. Luca Palamara ora è un politico. Leggi su ilgiornale (Di sabato 7 agosto 2021) Si è aperto uno spiraglio per salvare la magistratura dai suoi demoni e dai suoi partiti. La candidatura di Palamara, e i referendum, sono ildi. Luca Palamara ora è un politico.

Advertising

gervasoni1968 : RT @ilgiornale: Si è aperto uno spiraglio per salvare la magistratura dai suoi demoni e dai suoi partiti. La candidatura di Palamara, e i r… - ilgiornale : Si è aperto uno spiraglio per salvare la magistratura dai suoi demoni e dai suoi partiti. La candidatura di Palamar… - sweetfuyu : nessuno: assolutamente nessuno: io appena c'è un po' di vento fresco: oddio finalmente l'estate è finita è natale… - guidoolimpio : - corcordjum : cambio sistemazione ogni stagione, ora sono sistemati per casa editrice -