Ufficiale: Fidelis Andria, Latina, Lucchese e Siena ammesse in Serie C. Il comunicato (Di sabato 7 agosto 2021) A seguito dell’esclusione dalla Serie C di Carpi, Casertana, Novara e Sambenedettese, la FIGC tramite nota Ufficiale dal proprio sito, ha annunciato l’ammissione al campionato di terza categoria Fidelis Andria, Latina, Lucchese e Siena. Nei prossimi giorni verrà annunciata anche la quinta squadra che prenderà parte del campionato di C, vista la promozione in B del Cosenza al posto del Chievo. Questo il comunicato: “Visto il comunicato Ufficiale n. 51/A del 4 agosto 2021, con il quale e? stata pubblicata la graduatoria ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 7 agosto 2021) A seguito dell’esclusione dallaC di Carpi, Casertana, Novara e Sambenedettese, la FIGC tramite notadal proprio sito, ha annunciato l’ammissione al campionato di terza categoria. Nei prossimi giorni verrà annunciata anche la quinta squadra che prenderà parte del campionato di C, vista la promozione in B del Cosenza al posto del Chievo. Questo il: “Visto iln. 51/A del 4 agosto 2021, con il quale e? stata pubblicata la graduatoria ...

