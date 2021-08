Stash | doppiatore e papà | «La magia della voce e i segreti per addormentare mia figlia»

Leggi su vanityfair

(Di sabato 7 agosto 2021) «Oh, the weather outside is frightful» Fuori ci sono circa trenta gradi, con un sole che spacca le pietre. Eppure, dentro casa di Stash, risuonano i tipici brani natalizi, quelli da caminetto e lucine colorate. «È un modo infallibile per calmare mia figlia», ci rivela il frontman dei The Kolors presentando Vivo, il nuovo film Sony Pictures Animation disponibile su Netflix, in cui interpreta le canzoni del protagonista. «Un’esperienza in cui ho capito, una volta di più, la magia della voce. O meglio, della sua melodia: la musica apre sentieri nella mente umana, si sedimenta nell’inconscio. Ecco perché per addormentare Grace, che è nata a dicembre, devo cantare “Let it snow” anche ad agosto».