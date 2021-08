Project Nomad era Power Rangers + Batman Arkham! Concept art per il progetto cancellato

(Di sabato 7 agosto 2021) Un ex dirigente di Saban, Jason Bischoff, ha condiviso, tramite una serie di tweet, alcune impressionantiart provenienti da un videogioco, un open world tripla-A dedicato ai, noto con il nome in codice di. Questo titolo doveva essere un'avventura ad alto budget, con un gameplay ispirato alla serieArkham, ma dotato di una componente co-op che riflettesse il gioco di squadra dei. A conti fatti, qualcosa di molto simile a Gotham Knights. Saban creò questeart nel 2016 e ...

