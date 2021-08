Migranti, al via la prima missione umanitaria di ResQ People. Scalettari e Colombo: “Ogni vita è preziosa. E deve essere salvata e aiutata” (Di sabato 7 agosto 2021) ResQ People alla prima missione in Mediterraneo. A un anno dal lancio del progetto, la nave umanitaria è in partenza dal porto di Burriana (Spagna). Entro pochi giorni sarà operativa aggiungendosi alla flotta civile impegnata per salvare vite umane. L’imbarcazione di 39 metri ha già solcato il Mediterraneo centrale per soccorrere i naufraghi, con l’organizzazione tedesca Sea-Eye e il nome di Alan Kurdi. L’equipaggio della prima missione è formato da un capomissione, comandante, primo e secondo ufficiale, direttore di macchina e macchinisti, marinai. E ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 7 agosto 2021)allain Mediterraneo. A un anno dal lancio del progetto, la naveè in partenza dal porto di Burriana (Spagna). Entro pochi giorni sarà operativa aggiungendosi alla flotta civile impegnata per salvare vite umane. L’imbarcazione di 39 metri ha già solcato il Mediterraneo centrale per soccorrere i naufraghi, con l’organizzazione tedesca Sea-Eye e il nome di Alan Kurdi. L’equipaggio dellaè formato da un capo, comandante, primo e secondo ufficiale, direttore di macchina e macchinisti, marinai. E ...

