Messi né un leader politico come Maradona | è un figlio patinato del suo tempo

(Di sabato 7 agosto 2021) La notizia, manco a dirlo, fa rumore. Lionel, dopo ventun anni, non rinnova il contratto col Barcellona. Fa tanto rumore pure se non è esattamente un fulmine a ciel sereno, non tanto per gli screzi che la Pulce ha avuto con parte del board del club nella passata stagione quanto per la bonaccia di calciomercato che avvolge l’Europa e che riguarda le società più importanti del mondo. Chepotesse non rinnovare (e che Lukaku, dopo Donnarumma, potesse partire) era parso prevedibile: la pandemia ha prosciugato le casse pure al calcio dei paperoni ed escluso il Psg (la cosa è stata spesso approfondita) e qualche club di Premier nessuno naviga in acque ...