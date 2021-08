M5s, plebiscito per Conte: "Ora programma di governo" (Di sabato 7 agosto 2021) AGI - Giuseppe Conte è il nuovo leader del M5s. La votazione on line tra gli iscritti ha assegnato all'ex premier con un plebiscito - il 92,8% dei sì - il ruolo di presidente del Movimento. La nuova guida dei pentastellati arriva dopo una reggenza di un anno e mezzo affidata Vito Crimi, seguita alle dimissioni di Luigi Di Maio, che è stato a capo dei pentastellati dal 2018 ad inizio 2020. Alla consultazione telematica su Skyvote hanno partecipato in 67.064 su 115.130 aventi diritto, circa 7mila attivisti in più di quelli che a inizio settimana hanno preso parte al quesito sulle modifiche allo statuto. Le prime parole di Conte da ... Leggi su agi (Di sabato 7 agosto 2021) AGI - Giuseppeè il nuovo leader del M5s. La votazione on line tra gli iscritti ha assegnato all'ex premier con un- il 92,8% dei sì - il ruolo di presidente del Movimento. La nuova guida dei pentastellati arriva dopo una reggenza di un anno e mezzo affidata Vito Crimi, seguita alle dimissioni di Luigi Di Maio, che è stato a capo dei pentastellati dal 2018 ad inizio 2020. Alla consultazione telematica su Skyvote hanno partecipato in 67.064 su 115.130 aventi diritto, circa 7mila attivisti in più di quelli che a inizio settimana hanno preso parte al quesito sulle modifiche allo statuto. Le prime parole dida ...

Advertising

HuffPostItalia : Plebiscito per Conte: eletto leader M5s. 'A fine anno programma di governo' - statodelsud : M5s, plebiscito per Conte: “Ora programma di governo” - Pino__Merola : M5s, plebiscito per Conte: “Ora programma di governo” - fisco24_info : M5s, plebiscito per Conte: 'Ora programma di governo': AGI - Giuseppe Conte è il nuovo leader del M5s. La votazione… - Agenzia_Italia : M5s, plebiscito per Conte: 'Ora programma di governo' -

Ultime Notizie dalla rete : M5s plebiscito Giuseppe Conte è il nuovo presidente del M5s: un plebiscito, 92,8% di sì. L'ex premier: 'Voglio restituire dignità alla politica' 'Il nostro è un progetto forte e solido che guarda al futuro, al 2050 , ma che non vuole trascurare le urgenze del presente', dice ancora il nuovo presidente del M5s in diretta Facebook. 'Non ...

Votazione su Conte, è plebiscito ma i dissidenti il 10 agosto lasciano L'iniziativa arriva dopo che " in questi ultimi tempi abbiamo assistito impotenti ad una deriva verticistica del M5S completamente contraria alle decisioni prese durante i mesi di Stati Generali e ...

Conte dice no a Renzi: «Io di certo non mollo». Ma per andare avanti è pronto a fare il «ter» Corriere della Sera 'Il nostro è un progetto forte e solido che guarda al futuro, al 2050 , ma che non vuole trascurare le urgenze del presente', dice ancora il nuovo presidente delin diretta Facebook. 'Non ...L'iniziativa arriva dopo che " in questi ultimi tempi abbiamo assistito impotenti ad una deriva verticistica delcompletamente contraria alle decisioni prese durante i mesi di Stati Generali e ...