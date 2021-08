LIVE Canoa velocità | Olimpiadi Tokyo in DIRETTA | semifinali e finali per le ultime medaglie

(Di sabato 7 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA02.18 Oggi sono in programmadi quattro specialità: C2 500 metri femminile, C1 1000 metri maschile, K4 500 metri femminile, K4 500 metri maschile. 02.15 Buongiorno a tutti e benvenuti allatestuale integrale delle nuovedelladei Giochi Olimpici di. In questa nottata italiana si assegneranno gli ultimi quattro titoli del programma, ma non ci saranno azzurri ...

Buongiorno a tutti e benvenuti alla direttatestuale integrale delle nuove semifinali e finali dellavelocità dei Giochi Olimpici di Tokyo. In questa nottata italiana si assegneranno gli ultimi quattro titoli del programma, ma non ci ...DI PODI) Buongiorno e benvenuti alla direttatestuale integrale delle Olimpiadi di Tokyo 2021 . ed oggi si disputeranno nuove finali, con altri 34 titoli in palio tra atletica, golf,...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari, Tv e streaming di sabato 7 agosto - Italiani in gara sabato 7 agosto Buongiorno a tutti e benvenuti alla diretta live testuale integrale del ...02.30 Canoa sprint – K1 200 metri maschile, c1 200 metri femminile, k1 500 metri femminile, k2 1000 metri maschile. 10.00 Karate – kata femminile, 67 kg maschile e 55 kg femminile. Gli azzurri vicecam ...