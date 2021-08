Green pass: Mattarella, Salvini, Draghi. E' Meloni contro tutti (Di sabato 7 agosto 2021) "Non sarà che scelgono l’obbligo mascherato, invece che quello di legge, per non dover risarcire i cittadini in caso di problemi?». Lo ha detto, parlando del Green pass, la ledaer di FdI, Giorgia Meloni, in un'intervista a 'La Stampa'. Meloni è convinta che il governo non abbia il coraggio di assumersi responsabilità nel caso qualcosa andasse storto dopo la vaccinazione e attacca il premier Mario Draghi che sarebbe incline a seguire le indicazioni del ministro Roberto Speranza, i cui provvedimenti contraddittori non sono chiaramente basati su Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di sabato 7 agosto 2021) "Non sarà che scelgono l’obbligo mascherato, invece che quello di legge, per non dover risarcire i cittadini in caso di problemi?». Lo ha detto, parlando del, la ledaer di FdI, Giorgia, in un'intervista a 'La Stampa'.è convinta che il governo non abbia il coraggio di assumersi responsabilità nel caso qualcosa andasse storto dopo la vaccinazione e attacca il premier Marioche sarebbe incline a seguire le indicazioni del ministro Roberto Speranza, i cui provvedimenti contraddittori non sono chiaramente basati su Segui su affaritaliani.it

