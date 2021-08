Dalla Spagna: Rafa Mir a un passo dall’Atletico Madrid (Di sabato 7 agosto 2021) Rafa Mir è molto vicino all’Atlético Madrid. Come assicurano Marca e Mundo Deportivo, infatti, il club della capitale spagnola starebbe per chiudere l’ingaggio dell’attaccante murciano del Wolverhampton dopo tre settimane di corteggiamento. L’accordo con il calciatore adesso sarebbe totale e con la società inglese le trattative sembrerebbero a buon punto. Foto: Instagram Mir L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 7 agosto 2021)Mir è molto vicino all’Atlético. Come assicurano Marca e Mundo Deportivo, infatti, il club della capitale spagnola starebbe per chiudere l’ingaggio dell’attaccante murciano del Wolverhampton dopo tre settimane di corteggiamento. L’accordo con il calciatore adesso sarebbe totale e con la società inglese le trattative sembrerebbero a buon punto. Foto: Instagram Mir L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

Glongari : Anche dalla Spagna viene confermata la nostra anticipazione ESCLUSIVA. Una fonte autorevole come Marca conferma la… - teatrolafenice : ?? Un'immagine dalla Spagna medioevale attraverso una sua canzone sacra. Buon pomeriggio assolato, amici! ?? - calciomercatoit : ?? #calciomercato, dalla Spagna sono sicuri: #Aguero ha chiesto la cessione. Senza #Messi non resta al #Barcellona - Gab_Si_ : @borghi_claudio Non so se è dalla Spagna che dobbiamo prendere l' esempio. Magari prendere esempio da altri Paesi che richiedeno il GP? - sportli26181512 : Inter, Simeone vuole Lautaro? L'Atletico Madrid prende Rafa Mir: Dalla Spagna sono tornate fuori le voci su una pro… -