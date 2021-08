Covid, in Campania due nuove vittime. Aumentano i ricoveri (Di sabato 7 agosto 2021) Sono 610 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 8.008 test molecolari esaminati: il tasso di incidenza, calcolato senza tenere conto dei tamponi antigenici, sale al 7,61%, contro il 6,10 di ieri. Il bollettino odierno dell’Unità di crisi segnala anche due nuove vittime e un aumento dell’occupazione dei posti letto, sia in intensiva (14 pazienti, +1) che in degenza (267 ricoverati, +10). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 7 agosto 2021) Sono 610 i nuovi positivi alin, su 8.008 test molecolari esaminati: il tasso di incidenza, calcolato senza tenere conto dei tamponi antigenici, sale al 7,61%, contro il 6,10 di ieri. Il bollettino odierno dell’Unità di crisi segnala anche duee un aumento dell’occupazione dei posti letto, sia in intensiva (14 pazienti, +1) che in degenza (267 ricoverati, +10). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Campania, 610 positivi su circa 8mila tamponi. Il tasso sale al 7,6% e aumentano i ricoveri L'Unità di crisi della Regione Campania ha diramato il bollettino quotidiano con i dati dell'... 3.160 (**) Posti letto di degenza occupati: 267 ** Posti letto Covid e Offerta privata.

