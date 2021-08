UEFA | arresti in sede per corruzione prima di Euro 2020

(Di venerdì 6 agosto 2021) Notizia davvero eclatante che arriva dalla Svizzera: diversiinperdiNotizia davvero eclatante che arriva dalla Svizzera. Come riporta il quotidiano Blick ci sono stati diversinelladelladi. Duenel mese di aprile con l’ultimo funzionario rilasciato ieri. Non è stata resa nota ufficialmente la motivazione dell’arresto ma il quotidiano svizzero sono state raccolte ...

La procura svizzera ha confermato l'esistenza di una indagine penale che ha coinvolto anche la. Sarebbe, infatti, avvenuto un blitz della polizia a Nyon . Ciò ha comportato che diverse persone, ...In Svizzera la Polizia ha effettuato deglinella sededi Nyon poco prima che iniziasse l'Europeo ai primi di AprileDue mesi prima dell’Europeo ha avuto luogo un blitz della polizia nella sede della UEFA. Diverse persone sono sotto indagine per corruzione ...Sospetto omicidio di una svizzera a Phuket, arresti nella sede Uefa a Nyon e manifestazioni per il clima a Berna.