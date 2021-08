Trovato 51enne morto in casa a Prizzi: sospetti sulla compagna per omicidio (Di venerdì 6 agosto 2021) Trovato 51enne morto in casa in via Pagliarelli a Prizzi (Pa). In casa con l’uomo è stata trovata la compagna di 36 anni. Quando e arrivato il medico di Guardia ha Trovato il 51enne morto in casa. L’uomo era riverso per terra, attorno ci sono cocci di bottiglia. Ad accertare la morte dell’uomo è stata il dottore in servizio Leggi su periodicodaily (Di venerdì 6 agosto 2021)inin via Pagliarelli a(Pa). Incon l’uomo è stata trovata ladi 36 anni. Quando e arrivato il medico di Guardia hailin. L’uomo era riverso per terra, attorno ci sono cocci di bottiglia. Ad accertare la morte dell’uomo è stata il dottore in servizio

Uomo trovato morto in casa: forse ucciso a bottigliate Un 51enne è stato trovato senza vita on casa a Prizzi, in provincia di Palermo. Accanto al corpo alcuni cocci di vetro. La vittima era in casa con la sua compagna, una 36enne. Indagano i carabinieri che ...

