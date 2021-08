Torna in libertà 68enne beneventano: era accusato di detenzione ai fini di spaccio (Di venerdì 6 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Torna in libertà Giuseppe Moscovio, 68enne di Benevento, tratto di arresto il 4 agosto dai Carabinieri di Benevento, perché ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di circa 40 grammi di cocaina, oltre di un bilancino e materiale per il taglio, e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Oggi il Gip Dr. Landolfi, accogliendo nella loro interezza, le argomentazioni difensive dell’avvocato Antonio Leone, all’esito dell’udienza di convalida, ha rigettato la richiesta di applicazione della misura custodiale avanzata dalla ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 6 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento –inGiuseppe Moscovio,di Benevento, tratto di arresto il 4 agosto dai Carabinieri di Benevento, perché ritenuto responsabile diaididi circa 40 grammi di cocaina, oltre di un bilancino e materiale per il taglio, e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Oggi il Gip Dr. Landolfi, accogliendo nella loro interezza, le argomentazioni difensive dell’avvocato Antonio Leone, all’esito dell’udienza di convalida, ha rigettato la richiesta di applicazione della misura custodiale avanzata dalla ...

Advertising

anteprima24 : ** Torna in #Libertà 68enne beneventano: era accusato di #Detenzione ai fini di #Spaccio ** - ottopagine : Quella cocaina trovata nel giardino non è mia, Moscovio torna in libertà #Benevento - francesco031066 : @borghi_claudio Ma quello di oggi è tema molto più importante. Ripeto, torna in mezzo alla gente e in parlamento v… - LaNuovaSinistra : RT @ilconterosso1: @Viks83F @bizzarri_paolo @maxdantoni Hai visto la Bio? Libertà per #PatrickZaki ! I no vax in galera! ?? Tutto torna a… - ilconterosso1 : @Viks83F @bizzarri_paolo @maxdantoni Hai visto la Bio? Libertà per #PatrickZaki ! I no vax in galera! ?? Tutto to… -

Ultime Notizie dalla rete : Torna libertà Enrico Ruggeri in tour, le date dei concerti agosto 2021 Enrico Ruggeri, cantautore, scrittore, Presidente della Nazionale Cantanti, torna in tour con la sua band, in versione elettrica, dal 14 agosto. Porterà sul palco le canzoni ...sottolineare la libertà ...

P.a. Via libera definitivo con 339 sì. Brunetta, è legge la rivoluzione del lavoro pubblico Legge sicurezza Cina soffoca libertà di stampa 23 Giugno 2021 Hong Kong. Apple Daily, giornale pro -... Con Green pass si torna in sicurezza. Sarà possibile anche presentare il tampone Altre News P.a. ...

Quella cocaina trovata nel giardino non è mia, Moscovio torna in libertà Ottopagine Enrico Ruggeri, cantautore, scrittore, Presidente della Nazionale Cantanti,in tour con la sua band, in versione elettrica, dal 14 agosto. Porterà sul palco le canzoni ...sottolineare la...Legge sicurezza Cina soffocadi stampa 23 Giugno 2021 Hong Kong. Apple Daily, giornale pro -... Con Green pass siin sicurezza. Sarà possibile anche presentare il tampone Altre News P.a. ...