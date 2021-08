TikTok sta testando le stories (come quelle di Instagram) (Di venerdì 6 agosto 2021) Un po’ come Instagram, un po’ come Snapchat. I social vivono, spesso e volentieri, di concorrenza che si traduce in verosimiglianza. Già in passato abbiamo visto piattaforme attingere a piene mani della novità introdotte dai “rivali” del settore, creando dei veri e propri cloni. Innovazioni tecnologiche che viaggiano tutte in una stessa direzione, andando a colmare quei vuoti richiesti dagli utenti. E così, dopo mesi passati a essere “copiati”, ecco che arrivano anche le TikTok stories. LEGGI ANCHE > Su TikTok medici e infermieri spiegano ai giovanissimi tutto sui vaccini La notizia ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 6 agosto 2021) Un po’, un po’Snapchat. I social vivono, spesso e volentieri, di concorrenza che si traduce in verosimiglianza. Già in passato abbiamo visto piattaforme attingere a piene mani della novità introdotte dai “rivali” del settore, creando dei veri e propri cloni. Innovazioni tecnologiche che viaggiano tutte in una stessa direzione, andando a colmare quei vuoti richiesti dagli utenti. E così, dopo mesi passati a essere “copiati”, ecco che arrivano anche le. LEGGI ANCHE > Sumedici e infermieri spiegano ai giovanissimi tutto sui vaccini La notizia ...

Advertising

zazoomblog : TikTok sta testando le stories (come quelle di Instagram) - #TikTok #testando #stories #(come - 94VFINELINE : tiktok di merda che mi fa trocare i video si harry in cui sta male - gh0ulevi : io: cerco su tiktok trucchi economici ma buoni la tipa nel video: giorgio armani le cose sono due o io sono talmen… - j__hebuterne : per la serie 'riconosco una vera amica quando ne vedo una' @Aurora2000_ sta guardando la live di wen su tiktok con… - mari_zucca : Un colpo al cuore ogni volta che rivedo sta scena -