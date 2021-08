Raffaella Carrà: ceneri all’Argentario (Di venerdì 6 agosto 2021) Dalla scomparsa della regina della televisione italiana, si continua a parlare di colei che ha segnato la storia e la cultura italiana – e non solo. È stata Raffaella Carrà a volere essere cremata, e ora le sue ceneri sono arrivate all’Argentario. A trenta giorni dalla scomparsa della poliedrica artista Raffaella Carrà, arriva la notizia della messa nella chiesa parrocchiale nell’Argentario. Per la Carrà, il luogo in cui Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 6 agosto 2021) Dalla scomparsa della regina della televisione italiana, si continua a parlare di colei che ha segnato la storia e la cultura italiana – e non solo. È stataa volere essere cremata, e ora le suesono arrivate. A trenta giorni dalla scomparsa della poliedrica artista, arriva la notizia della messa nella chiesa parrocchiale nell’Argentario. Per la, il luogo in cui Articolo completo: dal blog SoloDonna

