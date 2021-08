Piazza Duomo, Perifano: “Evitare altri pasticci, serve un concorso pubblico di idee” (Di venerdì 6 agosto 2021) Tempo di lettura: 3 minuti“Difetta la chiarezza nelle comunicazioni propagandistiche di Mastella. Si annuncia (anzi si ri-annuncia perché la prima comunicazione risale allo scorso dicembre) un intervento in un’area nodale della Città – Piazza Duomo- ma se ne sa veramente poco del progetto che si vuole realizzare, atteso che, immancabilmente, esso è stato tenuto nascosto persino al Consiglio Comunale”. Comincia così l’intervento di Luigi Diego Perifano, candidato sindaco di “Alternativa per Benevento”, in merito al dibattito sul futuro di Piazza Duomo. “Il finanziamento acquisito, poco meno di 800 mila ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 6 agosto 2021) Tempo di lettura: 3 minuti“Difetta la chiarezza nelle comunicazioni propagandistiche di Mastella. Si annuncia (anzi si ri-annuncia perché la prima comunicazione risale allo scorso dicembre) un intervento in un’area nodale della Città –- ma se ne sa veramente poco del progetto che si vuole realizzare, atteso che, immancabilmente, esso è stato tenuto nascosto persino al Consiglio Comunale”. Comincia così l’intervento di Luigi Diego, candidato sindaco di “Alternativa per Benevento”, in merito al dibattito sul futuro di. “Il finanziamento acquisito, poco meno di 800 mila ...

