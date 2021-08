Olimpiadi Tokyo: programma italiani in gara oggi venerdì 6 agosto: Chamizo, Busà e il sogno della 4x100. Conyedo out ai quarti nella lotta (Di venerdì 6 agosto 2021) programma completo italiani in gara venerdì 6 agosto Olimpiadi Tokyo 2020 lotta LIBERA Sconfitta nei quarti di finale per Abraham Conyedo Ruano nel torneo di lotta libera, categoria 97 kg. Dopo aver ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 6 agosto 2021)completoin2020LIBERA Sconfitta neidi finale per AbrahamRuano nel torneo dilibera, categoria 97 kg. Dopo aver ...

Advertising

Coninews : Prodigioso in vasca, monumentale nella acque libere! ????? All'Odaiba Marine Park Gregorio #Paltrinieri completa il… - virginiaraggi : Grande Massimo #Stano! L’azzurro, che vive e si allena a Ostia, ha vinto l’oro nella 20 km di marcia alle Olimpiadi… - Agenzia_Ansa : OLIMPIADI I Jacobs: 'Io vivrò per sempre in Italia!'. Il campione olimpico di #tOKYO2020 : 'Negli Usa andrò ma per… - Mr9Nuria : RT @Fagresag_7: #Stano ma vero!! Terza medaglia dall’atletica alle Olimpiadi di Tokyo #Tokyo2020 - Handwriting01 : RT @Eurosport_IT: A Conyedo non riesce l'impresa ?????? L'azzurro si ferma ai quarti di finale contro il campione olimpico in carica Snyder:… -