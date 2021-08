Morto Emilio Ballack, il figlio 18enne dell’ex calciatore Michael: ha avuto un incidente con il quad (Di venerdì 6 agosto 2021) È Morto a 18 anni Emilio Ballack, il figlio dell’ex calciatore tedesco Michael, stella del Bayer Leverkusen, Bayern Monaco e Chelsea. Il giovane ha avuto un incidente con il quad su cui viaggiava per le strade del Portogallo, dove era in vacanza: a dare la notizia sono i media portoghesi, spiegando che lo schianto è avvenuto intorno alle 2 della mattina di giovedì 5 agosto su un appezzamento di terreno vicino alla casa che il padre aveva acquistato diversi anni fa a Troia, località vicino a Setubal, a sud della capitale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 6 agosto 2021) Èa 18 anni, iltedesco, stella del Bayer Leverkusen, Bayern Monaco e Chelsea. Il giovane hauncon ilsu cui viaggiava per le strade del Portogallo, dove era in vacanza: a dare la notizia sono i media portoghesi, spiegando che lo schianto è avvenuto intorno alle 2 della mattina di giovedì 5 agosto su un appezzamento di terreno vicino alla casa che il padre aveva acquistato diversi anni fa a Troia, località vicino a Setubal, a sud della capitale ...

