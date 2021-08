Migranti, Ong: "Naufragio con decine di morti sulla rotta delle Canarie" (Di venerdì 6 agosto 2021) Secondo la ong Caminando Fronteras mancano all'appello 42 persone, tra cui 30 donne e 8 minori. Le autorità marocchine e spagnole al momento non hanno confermato in via ufficiale i fatti Leggi su rainews (Di venerdì 6 agosto 2021) Secondo la ong Caminando Fronteras mancano all'appello 42 persone, tra cui 30 donne e 8 minori. Le autorità marocchine e spagnole al momento non hanno confermato in via ufficiale i fatti

Ultime Notizie dalla rete : Migranti Ong Naufragio di migranti con decine di morti su rotta Canarie Secondo la ong, mancano all'appello 42 persone ? tra cui 30 donne e 8 minori ? mentre alcuni ...riporta che nella ieri sono stati ritrovati su una spiaggia 12 corpi che potrebbero essere di migranti ...

Migranti: 42 morti dopo naufragio tra il Sahara occidentale e le Canarie Madrid, 06 ago 14:59 - La Ong spagnola Caminando Fronteras ha dato notizia di 42 migranti morti nel naufragio di un'imbarcazione partita da Dakhla, nella costa...

Italia invasa da migranti perché ai norvegesi piacciono tanto le ong ilGiornale.it «Naufragio con decine di vittime sulla rotta Africa-Canarie» La segnalazione della ong Caminando Fronteras: mancano all'appello 42 persone (tra cui 30 donne e 8 minori), 10 tratti in salvo. Trovati su una spiaggia 12 cadaveri ...

Naufragio di migranti con decine di morti su rotta Canarie Caminando Fronteras, ong specializzata in migrazioni sulla rotta Africa-Isole Canarie, ha denunciato una nuova tragedia del mare: un naufragio con decine di morti e dispersi avvenuto martedì nei press ...

