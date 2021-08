Messi, un’altra big inglese si aggiunge alla corsa per l’argentino (Di venerdì 6 agosto 2021) Il futuro di Leo Messi è ovviamente ancora incerto. Dopo la rottura definitiva con il Barcellona, i club che si sono fatti avanti sono il PSG e il City anche se quest’ultimo sembra non essere in corsa dopo le parole di Guardiola. Secondo il quotidiano spagnolo AS però, Roman Abramovich, presidente del Chelsea, avrebbe richiesto un incontro urgente con l’agente della pulce per sapere le richieste economiche del fenomeno argentino. A questo punto, il Chelsea dovrebbe fare una scelta: affondare il colpo su Lukaku o provare a strappare Leo Messi alle altre big europee. Nei prossimi giorni capiremo di più la situazione legata ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 6 agosto 2021) Il futuro di Leoè ovviamente ancora incerto. Dopo la rottura definitiva con il Barcellona, i club che si sono fatti avanti sono il PSG e il City anche se quest’ultimo sembra non essere indopo le parole di Guardiola. Secondo il quotidiano spagnolo AS però, Roman Abramovich, presidente del Chelsea, avrebbe richiesto un incontro urgente con l’agente della pulce per sapere le richieste economiche del fenomeno argentino. A questo punto, il Chelsea dovrebbe fare una scelta: affondare il colpo su Lukaku o provare a strappare Leoalle altre big europee. Nei prossimi giorni capiremo di più la situazione legata ...

Advertising

tancredipalmeri : Nuovo comunicato del Barcellona per criticare l’accordo della Liga sui fondi. 2 ore dopo il terremoto Messi. Ve l… - TheDonAlessa : @ADeLaurentiis Presidè, scommetti 5 milioni su Messi che firma a Napoli, se riesci a farlo firmare sicuramente i 5… - CalendaSindaco : RT @NoviSimona: ROMA, SUL SERIO. Ciaccheri e VIII Municipio cancellano il 18esimo progetto del #RomaDecide2018 , il rifacimento dello squar… - NoviSimona : ROMA, SUL SERIO. Ciaccheri e VIII Municipio cancellano il 18esimo progetto del #RomaDecide2018 , il rifacimento del… - gobboisback : @mklk78 Lo spero sinceramente perché Messi non ha nulla da dimostrare in campo e vederlo con un'altra maglia rovine… -