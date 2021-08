Meghan Markle e lo «smacco» subìto nel giorno del suo 40esimo compleanno (Di venerdì 6 agosto 2021) Meghan Markle nel giorno del suo quarantesimo compleanno ha ricevuto tanti auguri – compresi quelli (striminziti) della famiglia reale – ma anche una pubblica «delusione». La moglie del principe Harry ha festeggiato l’importante traguardo pubblicando sul sito della fondazione Archewell un video con cui ha lanciato «40×40», un’iniziativa che vuole «aiutare le donne a tornare a lavoro» dopo la pandemia. Nel corso del filmato la duchessa ha chiesto ai fan, come regalo di compleanno, un po’ del loro tempo. Pregandoli di pubblicare su Instagram una poesia dedicata al suo nuovo progetto. La sua richiesta, come fa notare il Daily Express, è praticamente caduta nel vuoto: solo duecento utenti si sono dati la pena di comporre le celebrative rime. Leggi su vanityfair (Di venerdì 6 agosto 2021) Meghan Markle nel giorno del suo quarantesimo compleanno ha ricevuto tanti auguri – compresi quelli (striminziti) della famiglia reale – ma anche una pubblica «delusione». La moglie del principe Harry ha festeggiato l’importante traguardo pubblicando sul sito della fondazione Archewell un video con cui ha lanciato «40×40», un’iniziativa che vuole «aiutare le donne a tornare a lavoro» dopo la pandemia. Nel corso del filmato la duchessa ha chiesto ai fan, come regalo di compleanno, un po’ del loro tempo. Pregandoli di pubblicare su Instagram una poesia dedicata al suo nuovo progetto. La sua richiesta, come fa notare il Daily Express, è praticamente caduta nel vuoto: solo duecento utenti si sono dati la pena di comporre le celebrative rime.

