Matt Damon rifiutò di partecipare allo sviluppo di The Bourne Conspiracy perché non voleva un FPS (Di venerdì 6 agosto 2021) A quanto pare Matt Damon avrebbe rifiutato "molti soldi" per collaborare allo sviluppo del videogioco The Bourne Conspiracy perché non voleva fosse un FPS. Durante un'intervista del canale YouTube "First We Feast", a Damon è stato chiesto se davvero ha rifiutato di essere nel gioco, conferma arrivata perché voleva che fosse più simile all'avventura grafica Myst. E' per questo che né la sua immagine e nemmeno la sua voce sono state utilizzate nel gioco pubblicato nel 2008. "Non volevo fare solo uno ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 6 agosto 2021) A quanto pareavrebbe rifiutato "molti soldi" per collaboraredel videogioco Thenonfosse un FPS. Durante un'intervista del canale YouTube "First We Feast", aè stato chiesto se davvero ha rifiutato di essere nel gioco, conferma arrivatache fosse più simile all'avventura grafica Myst. E' per questo che né la sua immagine e nemmeno la sua voce sono state utilizzate nel gioco pubblicato nel 2008. "Non volevo fare solo uno ...

Advertising

Eurogamer_it : #MattDamon rifiutò 'molti soldi' per lo sviluppo di #TheBourneConspiracy perché non voleva un FPS. - xphobicyou : RT @JamesLucasIT: Questa scena fu brillantemente improvvisata da Robin Williams, la reazione di Matt Damon è autentica. - pappagallo23 : @Gigadesires The rounder (Il giocatore). Film con matt damon: - pairsonnalitesN : RT @pairsonnalitesN: ITGMT — Matt Damon respinge le accuse di omofobia: “Sostengo la comunità LGBT”: Matt Damon respinge le accuse di omofo… - Bassi10Bassi : RT @JamesLucasIT: Questa scena fu brillantemente improvvisata da Robin Williams, la reazione di Matt Damon è autentica. -