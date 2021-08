JVC annuncia i nuovi proiettori Laser con un teaser trailerHDblog it

(Di venerdì 6 agosto 2021) JVC ha rilasciato una piccola anticipazione suimodelli in arrivo a breve.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

HDblog : JVC annuncia i nuovi proiettori Laser con un teaser trailer -

Ultime Notizie dalla rete : JVC annuncia

HDblog

Il riferimento all'8K, presente anche nel video di, è invece ancora da chiarire. Sicuramente almeno due dei modelli Laser avranno una risoluzione 4K nativa mentre per il top di gamma c'è chi ...Il riferimento all'8K, presente anche nel video di, è invece ancora da chiarire. Sicuramente almeno due dei modelli Laser avranno una risoluzione 4K nativa mentre per il top di gamma c'è chi ...JVC ha confermato l'uscita dei nuovi proiettori Laser con un teaser trailer disponibile sul canale YouTube della compagnia. Il video non fornisce molti dettagli: si parla di Laser, di HDR e di 8K. Si ...