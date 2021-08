Grey’s Anatomy 17 su La7 da ottobre: la programmazione della stagione sul Covid in chiaro (Di venerdì 6 agosto 2021) C’è già una data per Grey’s Anatomy 17 su La7, in onda in chiaro in prima serata dopo le messa in onda in anteprima esclusiva su Fox: la programmazione dell’ultima stagione (finora) dello longevo medical drama di ABC parte in autunno, ai primi di ottobre. Grey’s Anatomy 17 su La7 renderà fruibile anche al pubblico della tv generalista la più recente stagione della serie, 17 episodi che hanno affrontato la realtà ospedaliera di un anno di pandemia da Covid-19, attraverso la malattia ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 6 agosto 2021) C’è già una data per17 su La7, in onda inin prima serata dopo le messa in onda in anteprima esclusiva su Fox: ladell’ultima(finora) dello longevo medical drama di ABC parte in autunno, ai primi di17 su La7 renderà fruibile anche al pubblicotv generalista la più recenteserie, 17 episodi che hanno affrontato la realtà ospedaliera di un anno di pandemia da-19, attraverso la malattia ...

