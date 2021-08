Gran gol in allenamento, Insigne acclamato dai tifosi a Castel di Sangro: "Lorenzo, resta con noi!" (Di venerdì 6 agosto 2021) Secondo giorno di allenamento a Castel di Sangro per il Napoli di Luciano Spalletti. La squadra, guidata dal mister di Certaldo, si sta preparando in vista dell'inizio di stagione. Tra i calciatori più amati c'è sicuramente Lorenzo Insigne, acclamato dai tanti tifosi sugli spalti del "Teofilo Patini". Grande attenzione anche sul suo futuro, con il rinnovo del contratto ancora da discutere. Il capitano, durante l'allenamento odierno, è stato protagonista di un Gran gol dalla distanza. Tanti gli applausi dei ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 6 agosto 2021) Secondo giorno didiper il Napoli di Luciano Spalletti. La squadra, guidata dal mister di Certaldo, si sta preparando in vista dell'inizio di stagione. Tra i calciatori più amati c'è sicuramentedai tantisugli spalti del "Teofilo Patini".de attenzione anche sul suo futuro, con il rinnovo del contratto ancora da discutere. Il capitano, durante l'odierno, è stato protagonista di ungol dalla distanza. Tanti gli applausi dei ...

