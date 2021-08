Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli al compleanno di Vacchi | l’incontro con chi non ti aspetti

(Di venerdì 6 agosto 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.e Pierpaloaldi Gianluca, una renunion del GF Vip. Alla festa, per loro, un incontro inaspettato La calda estate dei vip è a Porto Cerco. La scorsa sera si è tenuta una attesissima e sfarzosa festa in onore di Gianluca, che ha festeggiato il, compiendo 54 anni. Questa

Continua a far chiacchierare il triangolo amoroso dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip , quello composto da Pierpaolo Pretelli e. I tre si sono rivisti in Sardegna, alla festa di compleanno di Gianluca Vacchi. I Prelemi hanno pubblicato su Instagram numerose storie della serata mentre la Gregoraci, accompagnata ...Da qualche ora circola su Instagram la notizia secondo la qualee Pierpaolo Pretelli avrebbero un matrimonio alle porte. Dai profili social dei due non traspare nulla anche se sembra che un noto investigatore privato abbia confermato lo scoop senza ...Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli al compleanno di Gianluca Vacchi, una renunion del GF Vip. Alla festa, per loro, un incontro inaspettato ...Continua a far chiacchierare il triangolo amoroso dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip, quello composto da Elisabetta Gregoraci, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. I tre si sono rivisti in Sa ...