Fiorentina-Espanyol | streaming e diretta tv | dove vedere amichevole

(Di sabato 7 agosto 2021) Sabato 7 agosto alle ore 19 allo stadio Artemio Franchi si disputerà l’, valevole per la Unbeatables Cup, torneo a cui partecipano anche Roma e Betis e che ha l’obiettivo di raccogliere fondi per la ricerca sulle cardiomiopatie e la morte improvvisa e con il match che servirà per ricordare Davide Astori e Daniel Jarque, giocatori delle due L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::-Foligno:gratis etv in chiaro? ...

La Roma di Mourinho sfida il Betis a Siviglia nella sfida valida per l'Unbeatables Cup, nuovo torneo coned. . Si fa invece sul serio in Francia, con la prima giornata di Ligue 1 ...Il calcio torna allo stadio Franchi. Nel finesettimana sono in programma due partite amichevoli che vedranno lascendere in campo sabato sera contro l'e domenica mattina contro il Montevarchi. Come disposto dalla Questura scatteranno i provvedimenti soft adottati in occasione delle ultime ...Domani sera la Fiorentina affronta l'Espanyol in amichevole nella Unbeatables Cup, un trofeo che ha uno scopo benefico e informativo, oltre che sportivo. A spiegarci meglio il tutto ci ...La partita Betis - Roma del 7 agosto 2021 in diretta: presentazione, formazioni, risultato e tabellino. Dove vedere la settima uscita stagionale dei giallorossi ...