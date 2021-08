Finanza, sequestrati 320 kg di sigarette: arrestato contrabbandiere (Di venerdì 6 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoVolla (Na) – Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha tratto in arresto a Volla (Napoli) un contrabbandiere e sottoposto a sequestro 320 kg. di “bionde”. In particolare, le Fiamme Gialle della Compagnia di Torre Annunziata, nel corso di una perquisizione, hanno scoperto nel garage di pertinenza dell’abitazione di un 63enne, 46 casse contenenti sigarette di contrabbando marca “Marlboro”. Al termine dell’intervento il responsabile, su conforme parere dell’Autorità Giudiziaria, è stato dapprima sottoposto agli arresti domiciliari e successivamente, all’esito del giudizio direttissimo, alla ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 6 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoVolla (Na) – Il Comando Provinciale della Guardia didi Napoli ha tratto in arresto a Volla (Napoli) une sottoposto a sequestro 320 kg. di “bionde”. In particolare, le Fiamme Gialle della Compagnia di Torre Annunziata, nel corso di una perquisizione, hanno scoperto nel garage di pertinenza dell’abitazione di un 63enne, 46 casse contenentidi contrabbando marca “Marlboro”. Al termine dell’intervento il responsabile, su conforme parere dell’Autorità Giudiziaria, è stato dapprima sottoposto agli arresti domiciliari e successivamente, all’esito del giudizio direttissimo, alla ...

